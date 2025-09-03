Φωτιά ξέσπασε στον Πειραιά, σε όχημα στην οδό Βούλγαρη. Σε βίντεο που δημοσιεύει το Reader.gr διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να έχει σκεπάσει την περιοχή, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά κατασβέστηκε λίγο αργότερα, ωστόσο η οδός Βούλγαρη παραμένει κλειστή από το ύψος της οδού Τζαβέλα μέχρι την οδό Βενιζέλου, καθώς αναμένεται το ανακριτικό για να διεξάγει έρευνες.

Η γυναίκα οδηγός του οχήματος απομακρύνθηκε έγκαιρα, ενώ μικρές υλικές ζημιές υπέστη διπλανό παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Φωτιά στον Πειραιά: Βίντεο από το σημείο

Σε δεύτερο βίντεο του Reader.gr καταγράφεται και έκρηξη που σημειώθηκε στο φλεγόμενο όχημα.