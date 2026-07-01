Φωτιά τώρα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, που δεν έχει γίνει γνωστό τι παράγει.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.