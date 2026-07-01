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Φωτιά τώρα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Πυροσβεστική
Όχημα της Πυροσβεστικής | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, που δεν έχει γίνει γνωστό τι παράγει.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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