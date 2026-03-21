Φωτιά τώρα σε σπίτι στη Λαμία - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε κατοικία στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας, κοντά στο κτίριο του πρώην ΟΑΕΔ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα η στέγη του σπιτιού να τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άτομα εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό της κατοικίας, δημιουργώντας σκηνές αγωνίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους παγιδευμένους, ανάμεσά τους μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των ατόμων που διασώθηκαν.