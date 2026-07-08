Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αργυρόμυλος Λάρισας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο γρήγορα πήρε διαστάσεις και πλέον εξελίσσεται σε δασική έκταση, γεγονός που επέβαλε την άμεση ενίσχυση των επιχειρούντων δυνάμεων.
Για την κατάσβεση του μετώπου έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να περιορίσουν έγκαιρα τις φλόγες. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 52 πυροσβέστες με συνολικά 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.
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