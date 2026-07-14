Φωτιά τώρα στα Βασιλικά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Συναγερμός μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θερμής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για την φωτιά, κοντά στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ήχησε πριν από λίγο το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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