Τι μισθό έπαιρνε ένας δημόσιος υπάλληλος το 2001: Οι κωμικοτραγικές συγκρίσεις με το τώρα

Το 2001, αν και έναν χρόνο μετά τη χιλιετηρίδα, ήταν το έτος «μηδέν» για τη μετέπειτα δημοσιονομική «τσουλήθρα» της Ελλάδας, κάτι που αντανακλάται σε έναν μέσο μισθό από εκείνη την περίοδο.

Τι συμβαίνει το 2001 όμως, για τους νεότερους, και γιατί όχι, για τους παλαιότερους που τους βρήκε νωρίς το Αλτσχάιμερ; Μα φυσικά, από 1/1/2001, η Ελλάδα υιοθέτησε έμπρακτα το ευρώ ως εθνικό νόμισμα.

Η αναμπουμπούλα και η αναστάτωση για την ισοτιμία, οι συγκρίσεις τις τιμής της τυρόπιτας «πριν και μετά», το μικρό σακουλάκι με «δείγματα» ευρωνομισμάτων που είχαν φέρει οι γονείς στο σπίτι είναι από τις ανεξίτηλες εικόνες εκείνης της περιόδου. Πόσα όμως έχουν αλλάξει από τότε;

Η μηδενική «μετατόπιση» στον μισθό

Όπως, θλιβερά, ανακαλύψαμε, με βάση έναν μισθολογικό πίνακα για δημοσίους υπαλλήλους, που είχε δημοσιεύσει ο «Ριζοσπάστης» στις 23/12/2001, δεν έχουν αλλάξει και πολλά.

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Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 920 ευρώ μεικτά, ενώ όπως θα δούμε στον παρακάτω πίνακα, δεν έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με 25 χρόνια πριν.

Ο Πίνακας παρουσιάζει το σύνολο μεικτών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, όπως θα οριζόταν από την 1/1/2002, αποτυπωμένος σε δραχμές και ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης:

Χρόνια Υπηρεσίας Υποχρεωτική Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τεχνική Ανώτατη 0 608,95 ευρώ (207.500 δραχμές) 701,39 ευρώ (239.000 δραχμές) 802 ευρώ (273.500 δραχμές) 868,38 ευρώ (295.900 δραχμές) 9 716,65 ευρώ (244.200 δραχμές) 823,48 ευρώ (280.600 δραχμές) 939,10 ευρώ (320.000 δραχμές) 1.012,12 ευρώ (344.880 δραχμές) 19 844,90 ευρώ (287.900 δραχμές) 966,10 ευρώ (329.200 δραχμές) 1.096,11 ευρώ (373.500 δραχμές) 1.176,40 ευρώ (400.860 δραχμές) 29 993,69 ευρώ (338.600 δραχμές) 1.129,27 ευρώ (384.800 δραχμές) 1.273,66 ευρώ (434.000 δραχμές) 1.361,23 ευρώ (463.840 δραχμές)

Όπως φαίνεται, ένας μισθός για υπάλληλος με λίγη εργασιακή εμπειρία, αλλά πτυχίο Τριτοβάθμιας, δεν έχει κάποια σημαντική διαφορά με τον κατώτατο μισθό σήμερα.

Ακόμα όμως και αν τον συγκρίνουμε με το ελάχιστο των 608 ευρώ το 2001, θα δούμε πως οι τιμές σε πολλά αγαθά, όπως η στέγαση και η σίτιση, έχουν πια υπερδιπλασιαστεί.