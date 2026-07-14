Μενού

Σάλος με βίντεο που δείχνει σερβιτόρο σε νησί να γεμίζει ποτήρια μέσα στη θάλασσα

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο TikTok μετά από βίντεο που δείχνει έναν εργαζόμενο να σερβίρει τουρίστες μέσα στην θάλασσα και να τους γεμίζει το ποτήρι κρασί.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από το βίντεο
Στιγμιότυπο από το βίντεο | @nikos.kotsiras/TikTok
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Όσοι έχουν δουλέψει σεζόν σε ελληνικό νησί ξέρουν από τα 12ωρα μεροκάματα, το κάψιμο στο σώμα από την διαρκή έκθεση στον ήλιο και τα πονεμένα γόνατα. Ξέρουν επίσης πως οι πελάτες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, και σίγουρα δεν έχουν πάντα δίκιο. 

Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει με τον χειρότερο τρόπο την πραγματικότητα που κυριαρχεί στον ελληνικό τουρισμό, καθώς όπως απεικονίζεται, σερβιτόρος αναγκάζεται να μπει στο νερό προκειμένου να σερβίρει τουρίστες, οι οποίοι δεν κάνουν καν τον κόπο να βγουν από την θάλασσα.

Είχαμε ξαναδεί παρόμοιες εικόνες στην Ρόδο που είχαν ξεσηκώσει θρυαλλίδα αντιδράσεων, ανοίγοντας την συζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό και την συμπεριφορά απέναντι στους σερβιτόρους και τους εργαζόμενους στην εστίαση. 

@nikos.kotsiras Γι αυτο τον λέμε Ραμπο @Jon #fy #paros#fyp #greece #sezon ♬ πρωτότυπος ήχος - KsinesPonties

Φαίνεται πως αυτή τη «καινοτομία» υιοθέτησε και άλλο ελληνικό νησί, με τους τουρίστες να κολυμπάνε στα ρηχά και να πίνουν το κρασί τους σε γυάλινο ποτήρι. Οι συγκεκριμένες εικόνες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές που προσβάλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ