Σάλος με βίντεο που δείχνει σερβιτόρο σε νησί να γεμίζει ποτήρια μέσα στη θάλασσα

Όσοι έχουν δουλέψει σεζόν σε ελληνικό νησί ξέρουν από τα 12ωρα μεροκάματα, το κάψιμο στο σώμα από την διαρκή έκθεση στον ήλιο και τα πονεμένα γόνατα. Ξέρουν επίσης πως οι πελάτες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, και σίγουρα δεν έχουν πάντα δίκιο.

Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει με τον χειρότερο τρόπο την πραγματικότητα που κυριαρχεί στον ελληνικό τουρισμό, καθώς όπως απεικονίζεται, σερβιτόρος αναγκάζεται να μπει στο νερό προκειμένου να σερβίρει τουρίστες, οι οποίοι δεν κάνουν καν τον κόπο να βγουν από την θάλασσα.

Είχαμε ξαναδεί παρόμοιες εικόνες στην Ρόδο που είχαν ξεσηκώσει θρυαλλίδα αντιδράσεων, ανοίγοντας την συζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό και την συμπεριφορά απέναντι στους σερβιτόρους και τους εργαζόμενους στην εστίαση.

Φαίνεται πως αυτή τη «καινοτομία» υιοθέτησε και άλλο ελληνικό νησί, με τους τουρίστες να κολυμπάνε στα ρηχά και να πίνουν το κρασί τους σε γυάλινο ποτήρι. Οι συγκεκριμένες εικόνες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές που προσβάλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.