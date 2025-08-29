Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς στα Γρεβενά, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτιά στα Γρεβενά: Μήνυμα του 112
Για τη φωτιά στα Γρεβενά στάλθηκε μήνυμα από το 112 στο οποίο αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών!
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
