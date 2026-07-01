Φωτιά τώρα στα Μέθανα: Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΠΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.
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