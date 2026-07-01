Μενού

Φωτιά τώρα στα Μέθανα: Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Reader symbol
Newsroom
φωτια
Ελικόπτερο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΠΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ