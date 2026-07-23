Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Οινοφύτων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από το κέντρο διανομής της εταιρείας Metro.
Η κρισιμότητα της τοποθεσίας προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης του 112.
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