Φωτιά εκδηλώθηκε στον Πρόδρομο Βοιωτίας κινητοποιώντας ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση και έχουν κινητοποιηθεί 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025