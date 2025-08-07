Φωτιά εκδηλώθηκε στον Πρόδρομο Βοιωτίας κινητοποιώντας ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση και έχουν κινητοποιηθεί 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.