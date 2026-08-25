Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8), σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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