Μενού

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Τρίτης (25/8), μετά την εκδήλωση φωτιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.

Reader symbol
Newsroom
Canadair επιχειρεί σε φωτιά
Canadair επιχειρεί σε φωτιά | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8), σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ