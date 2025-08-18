Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καλό Πηγάδι, στη Φωκίδα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, τον οποίο επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».