Μενού

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά - αεροπλάνο
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ήδη στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ