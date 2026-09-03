Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ήδη στο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
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