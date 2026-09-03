Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ήδη στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026