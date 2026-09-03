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Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στη Χαλκίδα όπου επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα αλλά και υδροφόρες για την κατάσβεση.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:00. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Υπάρχει και συνδρομή από αέρος, καθώς στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Χαλκιδέων με υδροφόρες.

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