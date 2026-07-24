Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:50 της Παρασκευής (24/7), στη περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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