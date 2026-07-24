Ξεκίνησαν να εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς στη Χαλκιδική καταγράφηκαν εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι, συγκεκριμένα στον κόλπο του Αγίου Όρους μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού.

Το φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, όπως δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού», σημειώνει το Meteology Application και προσθέτει ότι διακρίνεται στο βίντεο και «χοάνη (funnel cloud), δηλαδή η περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας».

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Σημειώνεται πως κατά τις 11.00 το πρωί καταγράφηκαν εκ νέου υδροστρόβιλοι στον κόλπο Αγίου Όρους της Χαλκιδικής.