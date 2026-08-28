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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επί ποδός η Πυροσβεστική - Ρίψεις από ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Χαλκιδική, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σηκώθηκε ελικόπτερο.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα, στη Χαλκιδική, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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