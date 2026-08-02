Φωτιά ξέσπασε στη Χαλκιδική, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δεκάδες Έλληνες και Μολδαβοί πυροσβέστες και εθελοντές, συν ένα ελικόπτερο.

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Αναλυτικότερα, στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.