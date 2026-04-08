Φωτιά τώρα στη Λακωνία: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζυγός, ανάμεσα στις Καρυές και τη Βαρβίτσα, στη Λακωνία.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 16 οχήματα και 60 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
- Τι είναι το «6-7» που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης - Το viral trend στο TikTok που τρελαίνει τα πιτσιρίκια
- Ο Πολάκης βρήκε το πανεπιστήμιο του Λαζαρίδη στου Γκύζη: «Κουζίνα ήταν, το έκλεισαν γιατί χρωστούσε παντού»
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Η σκηνή που ο Τζεφιρέλι έκοψε από τη σειρά
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.