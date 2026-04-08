Φωτιά τώρα στη Λακωνία: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζυγός, ανάμεσα στις Καρυές και τη Βαρβίτσα, στη Λακωνία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 16 οχήματα και 60 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.