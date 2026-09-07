Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα (07/09) καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30, το μεσημέρι, και άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Λίγα λεπτά, πριν τις 16:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν, πλέον, 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφυων -Μεσσαπιών προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
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