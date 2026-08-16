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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.

Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Ειδικότερα, το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Περιστέρια.