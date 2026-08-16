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Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026 στην Σαλαμίνα, όπου επιχειρούν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα.

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φωτια σαλαμινα
Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Ειδικότερα, το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Περιστέρια.

 

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