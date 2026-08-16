Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Ειδικότερα, το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Περιστέρια.
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