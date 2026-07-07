Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σε χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
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