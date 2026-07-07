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Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο ενώ επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

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Φωτιά
Αεροπλάνο της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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