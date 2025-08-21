Φωτιά τώρα έχει εκδηλωθεί και απειλεί δασική έκταση στη θέση Κάτω Αετός, στην περιοχή Σαγιάδα της Θεσπρωτίας, με την πυροσβεστική ήδη επί τόπου για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σώμα έχει κινητοποιήσει 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού.