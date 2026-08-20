Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς και τριών πυροσβεστικών οχημάτων.



Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026