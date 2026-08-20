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Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, με την Πυροσβεστική να προχωρά σε εναέριες ρίψεις για την κατάσβεσή της.

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Φωτιά - αεροπλάνο
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς και τριών πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

 

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