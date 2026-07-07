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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Κοντά σε κατοικίες το μέτωπο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (7/7) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τριάδι του δήμου Θέρμης.

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Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στις 16:30 στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης καθώς ξέσπασε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλησίον κατοικιών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

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