Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν για την φωτιά 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 1 Αεροσκάφος.
Παράλληλα, συνδράμουν στην επιχείρηση υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ένα αεροσκάφος. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια στην περιοχή της Ανθούπολη.
Στις 9:02 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημερώνει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα έχουν εκδηλωθεί άλλες δύο φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ένα μέτωπο να βρίσκετα στους Νέους Επιβάτες και το άλλο στα Κουφάλια.
Bίντεο που μετέδωσε το thestival.gr, καταγράφει το μεγάλο μέτωπο που καίει αγροτοδασική έκταση αλλά και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
- Ο πρώτος Έλληνας που πάτησε στην Αμερική γεννήθηκε στο Αιγαίο και δολοφονήθηκε από ιθαγενείς
- Τούνη: Απαντά για το βίντεο στο Μπαλί - «Μετά θάνατoν βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου»
- Σοκάρει η Μαρία Κίτσου: «Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς» – Η μάχη με την κατάθλιψη
- Παπαρίζου: «Έχε χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, θα είχε φάει πολύ ξύλο»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.