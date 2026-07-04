Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν για την φωτιά 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 1 Αεροσκάφος.

Παράλληλα, συνδράμουν στην επιχείρηση υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, 20 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ένα αεροσκάφος. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια στην περιοχή της Ανθούπολη.

Στις 9:02 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημερώνει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Υπενθυμίζεται πως σήμερα έχουν εκδηλωθεί άλλες δύο φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ένα μέτωπο να βρίσκετα στους Νέους Επιβάτες και το άλλο στα Κουφάλια.

Bίντεο που μετέδωσε το thestival.gr, καταγράφει το μεγάλο μέτωπο που καίει αγροτοδασική έκταση αλλά και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή.