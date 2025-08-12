Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Ήχησε το 112 για εκκένωση πέντε περιοχών

Μεγάλη φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, την ώρα που το 112 ήχησε για πέντε περιοχές καλώντας τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν.

Ως προς την κινητοποίηση για τη φωτιά στην Αχαΐα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που από το πρωί της Τρίτης βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση στη δυτική Ελλάδα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Ως προς το 112, λίγο μετά τη 01:30 το μεσημέρι, ήχησε για τις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό, καλώντας τους πολίτες τους να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές, απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.