Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Ήχησε το 112 για εκκένωση πέντε περιοχών

Μεγάλη φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, την ώρα που το 112 ήχησε για πέντε περιοχές καλώντας τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν.
Ως προς την κινητοποίηση για τη φωτιά στην Αχαΐα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που από το πρωί της Τρίτης βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση στη δυτική Ελλάδα.
Ως προς το 112, λίγο μετά τη 01:30 το μεσημέρι, ήχησε για τις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό, καλώντας τους πολίτες τους να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.
«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές, απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.