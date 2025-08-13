Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Βούντενης στην Πάτρα

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα, με το πύρινο μέτωπο στη δυτική Ελλάδα να προβληματίζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που από το πρωί της Τετάρτης επιχειρούν συνεχώς, για να περιορίσουν τις πύρινες εστίες.

Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης ήχησε εκ νέου το 112 για τη φωτιά στην Αχαΐα, η οποία έχει φτάσει στα προάστια της Πάτρας, ζητώντας από τους κατοίκους της Βούντενης να απομακρυνθούν προς την πρωτεύουσα του νομού.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βούντενη Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα

Νύχτα - κόλαση πέρασαν χιλιάδες κάτοικοι σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Ιωάννινα και Χίο, καθώς οι φωτιές προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ χιλιάδες εκκενώθηκαν από οικισμούς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλα τα μέτωπα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με την Πυροσβεστική να κάνει λόγο για 152 πυρκαγιές σε μόλις 48 ώρες.

Στην Αχαΐα το μέτωπο της φωτιάς απλωνόταν σε μία απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων, οδηγώντας σε εκκένωση πολλούς οικισμούς, νοσοκομείο, ενώ οι φλόγες κατέκλυσαν και την Εθνική Οδό και έφτασαν μέχρι τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Κλειστά παρέμειναν, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.