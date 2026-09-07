Φωτιά τώρα στην Αλεξανδρούπολη: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026