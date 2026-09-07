Φωτιά τώρα στην Αλεξανδρούπολη: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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