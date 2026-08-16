Μενού

Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε στο νησί της Άνδρου όπου επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμεις, ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Reader symbol
Newsroom
ελικόπτερο
Ελικόπτερο | ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος της Άνδρου.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ