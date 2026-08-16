Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος της Άνδρου.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026