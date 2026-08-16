Ναυάγιο σοβιετικού πυρηνικού υποβρυχίου αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα» - «Κινδυνεύουμε όλοι»

Το ημερολόγιο δείχνει 1989, και το Komsomolets, ένα προηγμένο πυρηνοκίνητο σοβιετικό υποβρύχιο που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, βυθίστηκε στα ανοιχτά των νορβηγικών ακτών.

Σήμερα, το Komsomolets έρχεται ξανά στο προσκήνιο και ξεχειλίζει από ραδιενέργεια. «Το Komsomolets είναι μια ωρολογιακή βόμβα που χτυπάει στον πυθμένα της Νορβηγικής Θάλασσας. Και αν δεν γίνει κάτι γι' αυτό, και μάλιστα γρήγορα, είμαστε όλοι σε κίνδυνο». Έτσι περιέγραψε τον κίνδυνο που δημιουργούσε ένα βυθισμένο σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο ο Ρώσος ακτιβιστής της Greenpeace, Ντιμίτρι Λιτβίνοφ, σε ένα ρεπορτάζ του BBC το 1993.

Βρισκόμενο σε βάθος ενός μιλίου (1,6 χλμ.) στη θάλασσα κοντά στις ακτές της Νορβηγίας, μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε τη βύθισή του τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το Komsomolets είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Δύο τορπίλες με πυρηνική κεφαλή στο εσωτερικό τους διαβρώνονταν, διακινδυνεύοντας την απελευθέρωση 9 λιβρών (4 κιλών) πλουτωνίου στη Νορβηγική Θάλασσα.

#OTD in 1989, a fire caused the Soviet sub K-278 Komsomolets to sink in the Barents Sea. 42 of the 69 submariners died. Most of of the crew had been able to abandon ship while the damaged sub was on the surface, but 34 men were lost to hypothermia while waiting to be rescued. pic.twitter.com/PnTlS6dBZf — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 7, 2023

Στο σχεδιασμό του Komsomolets, το οποίο ήταν μοναδικό για τα βάθη που μπορούσε να φτάσει, χρησιμοποιήθηκε σοβιετική τεχνολογία αιχμής. Το ΝΑΤΟ αναμενόταν να είναι το πρώτο σε μια κατηγορία μεγάλων υποβρυχίων επίθεσης, αλλά δεν κατασκευάστηκαν άλλα σκάφη του είδους του. Σύμφωνα με ένα ντοκιμαντέρ του BBC Horizon το 1994, «Το Komsomolets επρόκειτο να είναι το μυστικό αήττητο όπλο της Σοβιετικής Ένωσης, το μόνο υποβρύχιο στον κόσμο ικανό να ταξιδεύει και να εκτοξεύει πυρηνικούς πυραύλους από βάθος 1.000 μέτρων [0,62 μίλια], διπλάσιο από το βάθος στο οποίο μπορούν να επιχειρούν τα δυτικά υποβρύχια. Σήμερα, το Komsomolets αποτελεί μια τεχνική και επιστημονική καταστροφή».

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Komsomolets

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στις 7 Απριλίου 1989, το πλήρωμα κατάφερε να ανεβάσει το υποβρύχιο στην επιφάνεια - αλλά βυθίστηκε μετά από πέντε ώρες παραμονής, σκοτώνοντας 42 από τα 69 μέλη του πληρώματος. Καθώς βυθιζόταν, μια ομάδα διαφυγής πυροδότησε πέντε παγιδευμένους ναυτικούς στην επιφάνεια, με μόνο έναν άνδρα να μπορεί να βγει πριν γεμίσει με νερό.

Καθώς το Komsomolets χτύπησε στον πυθμένα, κοντά στις νορβηγικές ακτές, μια έκρηξη άνοιξε το κύτος τιτανίου υπό πίεση του υποβρυχίου και έφερε το θαλασσινό νερό σε επαφή με τις πυρηνικές τορπίλες. Μια ερευνητική αποστολή Ρώσων ωκεανογράφων διαπίστωσε ότι τμήματα του κύτους του υποβρυχίου είχαν «σκάσει και θρυμματιστεί από την έκρηξη, σαν γυαλί».

Πολλές ήταν οι απόψεις τότε για τους κινδύνους που δημιουργούνται. Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργούνται, καταβλήθηκαν προσπάθειες για τον μετριασμό της πιθανής μόλυνσης. Οι εργασίες μηχανικής βαθέων υδάτων μεταξύ 1995 και 1996 σφράγισαν ρωγμές στο κύτος και σωλήνες τορπιλών για να συγκρατήσουν ραδιενεργό υλικό. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν από 30 χρόνια, τον Ιούλιο του 1996.

Ωστόσο, έρευνες της νορβηγικής κυβέρνησης αποκάλυψαν έκτοτε ότι το υποβρύχιο εξακολουθεί να παρουσιάζει διαρροές - και το στεγανωτικό υλικό αναμενόταν να διαρκέσει μόνο 30 χρόνια, κάτι που μεταφράζεται ως «θα κρατήσει μέχρι το 2026».

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 διαπίστωσε ότι ενώ οι τορπίλες παραμένουν σφραγισμένες, ο αντιδραστήρας υποβαθμίζεται, απελευθερώνοντας περιοδικά ορατά ρεύματα ραδιενεργού υλικού στη θάλασσα. Η ομάδα της Νορβηγικής Αρχής Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (DSA) δήλωσε ότι η διαρροή δεν είναι συνεχής, αλλά συμβαίνει σε σποραδικές εκρήξεις από συγκεκριμένες θέσεις κατά μήκος του κύτους, με ένα «νέφος» να διαρρέει από έναν αγωγό εξαερισμού.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 διαπίστωσε ότι ενώ οι τορπίλες του υποβρυχίου παραμένουν σφραγισμένες, ο αντιδραστήρας υποβαθμίζεται, απελευθερώνοντας περιοδικά ορατά ρεύματα ραδιενεργού υλικού στη θάλασσα. Η ομάδα της Νορβηγικής Αρχής Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (DSA) δήλωσε ότι η διαρροή δεν είναι συνεχής, αλλά συμβαίνει σε σποραδικές εκρήξεις από συγκεκριμένες θέσεις κατά μήκος του κύτους, με ένα «νέφος» να διαρρέει από έναν αγωγό εξαερισμού.

Και ενώ μέχρι τώρα, φέρεται να μην υπάρχει κίνδυνος, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει – καθώς τόσο ο πυρηνικός αντιδραστήρας του υποβρυχίου όσο και οι πυρηνικά οπλισμένες τορπίλες αποτελούν απειλή, σύμφωνα με τον Hans Kristensen, διευθυντή του Πυρηνικού Προγράμματος Πληροφοριών στην Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν ραδιενεργά υλικά από τα συντρίμμια, και ακόμα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών.



