Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόπολης στην Άνδρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τεθεί το μέτωπο υπό έλεγχο προτού απειλήσει κατοικημένες περιοχές.
Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην άμεση ενεργοποίηση του 112. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν άμεσα.
Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση του 112 αναφέρει:
«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί»
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