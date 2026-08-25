Φωτιά τώρα στην Ανθούσα: Συναγερμός σε εργοστάσιο με πλαστικά και χημικά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης (25/8), καθώς ξέσπασε φωτιά σε επαγγελματικό χώρο επί της λεωφόρου Ανθούσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες τυλίγουν εργοστάσιο το οποίο περιέχει πλαστικά και χημικά υλικά. Η φύση των εύφλεκτων αυτών υλικών καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτώντας προσεκτικούς χειρισμούς.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστότοπου rafina.gr, η φωτιά έχει εκδηλωθεί και εξελίσσεται στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών