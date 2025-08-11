Φωτιά τώρα στην Αργολίδα: Ήχησε το 112 - «Να είστε σε ετοιμότητα»

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή της Αργολίδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν ένα αεροπλάνο και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πολιτικής Προστασίας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, τους οποίους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

