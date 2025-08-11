Μενού

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα: Ήχησε το 112 - «Να είστε σε ετοιμότητα»

Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν ένα αεροπλάνο και 2 ελικόπτερα.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σε φωτιά
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Intime
  • Α-
  • Α+

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή της Αργολίδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν ένα αεροπλάνο και 2 ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης: Πού έχει φωτιά τώρα: Σε έξαρση πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα - «Μάχη» πυροσβεστικής και εθελοντών - LIVE χάρτης

Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πολιτικής Προστασίας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, τους οποίους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ