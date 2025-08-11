Φωτιά τώρα στην Αργολίδα: Ήχησε το 112 - «Να είστε σε ετοιμότητα»

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή της Αργολίδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν ένα αεροπλάνο και 2 ελικόπτερα.
Διαβάστε επίσης: Πού έχει φωτιά τώρα: Σε έξαρση πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα - «Μάχη» πυροσβεστικής και εθελοντών - LIVE χάρτης
Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πολιτικής Προστασίας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, τους οποίους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.