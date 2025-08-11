Άλλη μία μέρα ισχυρών ανέμων, ξηρής και αποπνικτικά ζεστής ατμόσφαιρας που ενισχύει τις φωτιές, βλέπει και διάσπαρτα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει ανά την ελληνική επικράτεια.
Ιδιαίτερη ανησυχία εμπνέει η φωτιά που έχει εξαπλωθεί στο παρθένο δάσος των Πετραλώνων Μεσσηνίας, καθώς έχει φτάσει ανεξέλεγκτη κοντά σε σπίτια, ενώ επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Όπως ενημερώνει και η ΕΡΤ, η φωτιά πλέον βρίσκεται δίπλα στον οικισμό των Πετραλώνων, καθώς διέσχισε την πλαγιά του βουνού και πλέον απειλεί τα πρώτα σπίτια των κατοίκων.
Φωτιές σε Θεσσαλονίκη και Αιτωλοακαρνανία
Φωτιά έχει επίσης ξεσπάσει και μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, με την πυροσβεστική σε πλήρη κινητοποίηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης και υδροφόρες του Δήμου.
Άλλο ένα μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Φράξια Βόνιτσας της Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Μέσα σε λίγη ώρα, μία ακόμα πυρκαγιά ξέσπασε στον Νομό, αυτή τη φορά σε έκταση χαμηλής βλάστησης στον Γαλατά, όπου έσπευσαν 47 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
112 για φωτιά στην Αρχαία Νεμέα
Επίσης, φωτιά ξέσπασε προ ολίγου σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, για την οποία έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί μάλιστα τους περιοίκους με μήνυμα 112, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή προς τις Αρχαίες Κλεωνές.
Live χάρτης με τις φωτιές στην Ελλάδα
Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.
Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου.
Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ
Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ
