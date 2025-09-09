Μενού

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: «Σηκώθηκαν» πέντε εναέρια για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Στεμνίτσα, στην Αρκαδία. Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στην Αρκαδία
Στιγμιότυπο από φωτιά στην Αρκαδία | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα, στην Αρκαδία, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης (9/9), με δυνάμεις της Υπηρεσίας, εναέριες και επίγειες, να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Αρκαδία κάνει λόγο πως κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ