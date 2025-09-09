Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: «Σηκώθηκαν» πέντε εναέρια για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα, στην Αρκαδία, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης (9/9), με δυνάμεις της Υπηρεσίας, εναέριες και επίγειες, να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Αρκαδία κάνει λόγο πως κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

