Φωτιά τώρα στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας: Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην κατάσβεση

Συναγερμός σήμανε για φωτιά τώρα στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας, με την πυρκαγιά να καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Συναγερμός σήμανε για φωτιά τώρα στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και εννέα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

 

