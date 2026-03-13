Συναγερμός σήμανε για φωτιά τώρα στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και εννέα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης #ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 13, 2026