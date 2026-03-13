Συναγερμός σήμανε για φωτιά τώρα στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και εννέα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
