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Φωτιά τώρα στην Άρτα: Καίει σε δύσβατο σημείο στην θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο στην Άρτα. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά
Πυροσβέστες σε κατάσβεση | Εurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR
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Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στην Άρτα το απόγευμα του Σαββάτου (27/06) στη θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα Άρτας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καίει σε δύσβατο σημείο και μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

 
 

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