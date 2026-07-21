Φωτιά τώρα καίει αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Αργολίδας, κοντά στην Επίδαυρο, με τέσσερα εναέρια μέσα να έχουν επιστρατευθεί για τη μάχη της κατάσβεσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή έχουν αποσταλεί 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου. Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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