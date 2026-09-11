Μενού

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: 8 εναέρια για ρίψεις νερού - Μήνυμα 112 για προσοχή

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Reader symbol
Newsroom
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Για την κατάσβεση εστάλησαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή προσφέρεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, εφιστώντας του προσοχή: 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ