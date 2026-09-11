Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Για την κατάσβεση εστάλησαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή προσφέρεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Παράλληλα, μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, εφιστώντας του προσοχή:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026