Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.
Για την κατάσβεση εστάλησαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή προσφέρεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, εφιστώντας του προσοχή:
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