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Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες

Οι φλόγες από τη φωτιά στο Αλιβέρι της Εύβοιας είναι πολύ κοντά σε σπίτια, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται από το σημείο.

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Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε κατοικημένη περιοχή | evima.gr
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αλιβέρι της Εύβοιας, με τις φλόγες να είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που δημοσιεύει το evima.gr, είναι εντός της οικιστικής ζώνης, δίπλα σε σπίτια, που κινδυνεύουν άμεσα. 

Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε κατοικημένη περιοχή | evima.gr

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά στο Αλιβέρι .

Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, ενώ σπεύδουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα. 

«Έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό ακτή Νηρέως και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου» σημείωσε στο τοπικό μέσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς.

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