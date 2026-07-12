Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αλιβέρι της Εύβοιας, με τις φλόγες να είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Η φωτιά, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που δημοσιεύει το evima.gr, είναι εντός της οικιστικής ζώνης, δίπλα σε σπίτια, που κινδυνεύουν άμεσα.
Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά στο Αλιβέρι .
Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, ενώ σπεύδουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα.
«Έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό ακτή Νηρέως και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου» σημείωσε στο τοπικό μέσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς.
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