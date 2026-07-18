Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού της Επισκοπής να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Δείτε βίντεο του evima.gr
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Κύμης και του κλιμακίου του Αλιβερίου, δυνάμεις Από Χαλκίδα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Ωστόσο έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα.
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