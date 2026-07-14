Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/2026) στην περιοχή Λάτα του δήμου Κύμης - Αλιβερίου στην Έυβοια, ενώ κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής.
Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε στις 12:17 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
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