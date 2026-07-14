Μενού

Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λάτα του δήμου Κύμης - Αλιβερίου - Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Φωτ. Αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/2026) στην περιοχή Λάτα του δήμου Κύμης - Αλιβερίου στην Έυβοια, ενώ κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε στις 12:17 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ