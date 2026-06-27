Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Σπαθάρι της Εύβοιας, σε δασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστικήμ, επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για συντονισμό.
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