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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ισχυρές δυνάμεις στο Σπαθάρι

Φωτιά ξέσπασε στο Σπαθάρι της Εύβοιας προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά - Αεροπλάνο
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Σπαθάρι της Εύβοιας, σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστικήμ, επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

 

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