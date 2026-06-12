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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Οι φλόγες απειλούν ευαίσθητο υδροβιότοπο

Φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική.

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Πυροσβεστικό όχημα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική.

 

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