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Φωτιά τώρα στην Φθιώτιδα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Συναγερμός και κινητοποίηση των Αρχών.

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Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας
Πυροσβέστης | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.


 

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