Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.
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Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Αεροσκάφη και 1 Ελικόπτερο.
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