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Φωτιά τώρα στην Χαλκιδική - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Αεροσκάφη και 1 Ελικόπτερο.

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