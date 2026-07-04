Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Αεροσκάφη και 1 Ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026