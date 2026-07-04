Ήχησε το 112 για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Εκκενώνονται δύο οικισμοί - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Νέο μήνυμα του 112 για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκιδική, καλεί όσους βρίσκονται στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη να εκκενώσουν προς Νέα Καλλικράτια.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 του Σαββάτου (4/7) και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Λίγο αργότερα στάλθηκε το μήνυμα για εκκένωση.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in the areas of #Ampelakia and #Kipoupoli of the Regional Unit of #Chalkidiki move away to #Nea_Kallikratia



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιά στη Χαλκιδική

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες πεζοπόρο τμήμα, αεροσκάφη και ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στη φωτιά της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 Αεροσκάφη και 3 Ελικόπτερα.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην δασική #πυρκαγιά της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής και επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.