Ήχησε το 112 για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Εκκενώνονται δύο οικισμοί - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Νέο μήνυμα του 112 για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκιδική, καλεί όσους βρίσκονται στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη να εκκενώσουν προς Νέα Καλλικράτια.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 του Σαββάτου (4/7) και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Λίγο αργότερα στάλθηκε το μήνυμα για εκκένωση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιά στη Χαλκιδική
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες πεζοπόρο τμήμα, αεροσκάφη και ελικόπτερο.
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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στη φωτιά της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 Αεροσκάφη και 3 Ελικόπτερα.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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