Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Ήχησε το 112 στο Νέο χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με οδηγίες να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι.
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