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Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Ρίψεις από τρία αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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αεροπλάνο φωτιά
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi / Δανάη Δαυλοπούλου
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες  με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Ήχησε το 112 στο Νέο χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με οδηγίες να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι.

 

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